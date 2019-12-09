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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Ayrancı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Ayrancı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında...
Genel 09.12.2019, 16:47
ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ayrancı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Ayrancı, fotoğrafların AA muhabirlerinin ne kadar yetenekli olduğunu gösterdiğini belirterek, "Anadolu Ajansı hem haberleriyle hem de yayın akışıyla, analizleriyle Türkiye'de bir kaynak niteliğinde. Bir şeyi bütün temelleriyle öğrenmek istiyorsanız AA'nın haberlerini, analizlerini ve diğer görselerini izlemeniz yeterli." ifadelerini kullandı.
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