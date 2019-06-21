Çankırı için üniversite ve belediye iş birliği

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Belediyesi, kent vizyonu için iş birliği yapacak.
Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "Kent Vizyonuna Üniversite Katkısı Raporu", Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından Sabiha Anne Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.
Rektör Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, şehir üniversitesi olmanın yüklediği sorumlulukların bilincinde olduklarını söyledi.
Çankırı halkı ve 15 bin öğrenci kentte daha mutlu nasıl yaşar diye bir rapor hazırladıklarını anlatan Ayrancı, şöyle konuştu:
Esen de yapılan çalışmayı çok kıymetli bulduklarını, proje ve önerilerden en üst seviyede istifade edeceklerini dile getirdi.
Toplantı sonunda rapor için oluşturulacak ortak komisyon ile raporun son şeklinin verilmesi ve çalışmalara başlanması kararı alındı.