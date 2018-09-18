Çankırı Emniyet Müdürlüğü hizmet binası açılış töreni

ÇANKIRI (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bir taraftan nitelikli personel alımına, onların eğitimine titizlikle devam edilirken diğer taraftan güvenlik hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için günümüz şartlarına, görevin vasfına uygun gerekli bina, araç, gereç ve tesisatın personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutacak, karşılayacak şekilde olmasına özen gösterilmektedir." dedi.

Uzunkaya, Çankırı Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her köşesinde insanların bugününden ve yarınından emin, güven içinde yaşamasını sağlamanın devletin ve güvenlik birimlerinin en temel vazifesi olduğunu söyledi.

Toplumda huzur ve güvenliği bozan, günlük yaşamı olumsuz etkileyen her türlü suçun önlenmesi, bütün bunları yerine getirirken temel hak ve özgürlüklerin itinayla korunmasının vatandaşın devlet ve güvenlik birimlerinden en öncelikli beklentisi olduğunu dile getiren Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bu ve benzeri tüm meşru ve haklı beklentilerini yerine getirmek, memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkarmak güvenlik taleplerine ve ihtiyaçlarına sağlıklı çözümler üretebilmek, nihayet suçla ve suçluyla mücadelede başarılı olabilmek için bu görevleri ifa eden personelin her türkü imkan ve kabiliyetinin günün gelişen ihtiyaçlarına uygun olarak karşılanması gerekmektedir. Bugüne kadar bu amaca uygun olarak devletimizin mevcut imkan ve kabiliyetleri en üst düzeyde seferber edilmiş olup, bugün burada açılışını yaptığımız bu güzel eser de bunun nişanesidir. Bir taraftan nitelikli personel alımına, onların eğitimine titizlikle devam edilirken diğer taraftan güvenlik hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için günümüz şartlarına, görevin vasfına uygun gerekli bina, araç, gereç ve tesisatın personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutacak, karşılayacak şekilde olmasına özen gösterilmektedir. Personelimizin kendisini değerli ve mutlu hissettiği konforlu bir çalışma ortamında görev yapması elbette ki vatandaşımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaktadır. Bu anlayış ile açılışını yaptığımız yaklaşık 15 milyon liraya mal olan, 11 bin 543 metrekare kapalı alanı bulunan hizmet binası, personel sayısı, şehrin büyüme yapısı, güvenlik riskleri, değişen şartlar ve ülkemizle birlikte teşkilatımızın hızla büyümesi göz önünde bulundurularak modern anlayışla hem verilecek güvenlik hizmetlerini hem de vatandaşın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilmiş ve yapılmıştır."

Uzunkaya, Türk polisinin görevle ilgili her türlü araç, gereç, ileri teknoloji ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Vali Hamdi Bilge Aktaş da 2011'de yapımına başlanan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının Ahilik Haftası gibi önemli bir dönemde hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni hizmet binasıyla kent merkezinde dağınık halde bulunan emniyet birimlerinin tek bir yerde toplanacağını, halkın erişiminin kolaylaşacağını kaydetti.



