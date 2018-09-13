Çankırı Belediyesinin su ve iş gücü tasarrufu çalışmaları

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi, iş gücü ve sudan tasarruf etmek amacıyla yeşil alanları zaman ayarlı sulama sistemiyle sulayacak.Belediyeden yapılan açıklamada, belediye yetkilileri, parkların rutin sulama işleminde otomatik, çalı ve...