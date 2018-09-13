Çankırı Belediyesinin su ve iş gücü tasarrufu çalışmaları

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi, iş gücü ve sudan tasarruf etmek amacıyla yeşil alanları zaman ayarlı sulama sistemiyle sulayacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, belediye yetkilileri, parkların rutin sulama işleminde otomatik, çalı ve ağaç gruplarında ise damlama sulama sistemi kullandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Boz, "Şehrimizde yürütmemiz gereken çalışmalarda elimizden geldiğince kısa ve uzun vadede önlemler almaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.