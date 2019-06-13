"Çankırı Belediyesinin borcu 62 milyon 104 bin lira"

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, belediyenin borcunun 62 milyon 104 bin lira olduğunu bildirdi.

Esen, makamında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'taki seçimler sonrası halkın güveniyle belediye başkanlığı görevini üstlendiğini söyledi.

Çankırı'ya hizmet etmekten büyük onur duyduğunu vurgulayan Esen, "Şunu en başta açıkça belirtmeliyim ki 4 Nisan itibarıyla devraldığımız Çankırı Belediye Başkanlığının toplam borcu, 62 milyon 104 bin liradır. Şubat 2019'da belediye personelinin maaşını ödemek için 36 ay vade ile bir bankadan 4 milyon lira kredi çekildiğini de özellikle ifade etmek istiyorum. Bunun yanında TCDD parkı için geçmiş dönemde imzalanan protokolle yapılacak çalışmalar için belediye kasasından yaklaşık 17 milyon lira para çıkacaktır." dedi.

Çankırı Belediyesinde 142'si memur bin 150 işçinin çalıştığını belirten Esen, "Çankırı Belediyesinde yapılan tüm işleri kendi evimizin işleri gibi kabul ediyor ve çözümüne de yine o pencereden bakıyoruz. İçme suyunda yüzde 57'lere ulaşan kayıp kaçaklar için çeşitli önlemler aldık. İçme suyundaki kayıpların belirlenmesi için öncelikle belediye tesisleri, park ve bahçeler ile ilimizdeki ibadethanelere su sayaçları taktık. Şunun özellikle altını çizmek isterim, buradaki amacımız kaçak ve kayıpların önüne geçip tüketim miktarlarını tespit etmektir. Hakkımızda kasıtlı olarak çıkartılan 'camilerden su parası alacaklar' şeklindeki dedikodular yersiz ve asılsızdır." diye konuştu.



Seçildiği gün parti rozetini çıkarıp tüm Çankırılıların başkanı olduğuna işaret eden Esen, "Özellikle ifade etmek istediğim bir başka husus, belediyenin borçlarının arkasına sığınıp söz verdiğimiz projeleri unutacak değiliz. Planladığımız projelerimizi kurduğumuz ekip ile en hızlı şekilde birer birer gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



