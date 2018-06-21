Çankırı Belediyesi'nden

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 20 milyon lira değerindeki Spor Vadisi Projesi'nin gerçekleştirilme sözünü aldığını bildirdi.

Boz, yaptığı yazılı açıklamada, projenin gerçekleştirilmesi durumunda her yaştan insanın dört mevsim spor yapabileceği bir alanın Çankırı'ya kazandırılacağını ifade etti.

Spor Vadisi'nin Fatih Mahallesi'nde 55 bin 480 metrekarelik bir alana kurulacağını aktaran Boz, şunları kaydetti:

"Spor kompleksi içerisinde çok amaçlı spor salonları, tenis kortları, çocuklar için futbol, tenis, basketbol ve voleybol sahaları ile kum oyun alanları, çocuk parkı, trafik pisti, badminton sahası, kum futbol sahası, mini futbol sahası, mini golf sahası, bocce alanı, basketbol, voleybol ve plaj voleybol sahası, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, kaykay pisti, fitness, canlı langırt, okçuluk spor alanı, açık satranç alanı, tırmanma duvarı, meydan ve otopark bulunacak. Çankırılıların yaşam standardını yükseltecek projeleri gerçekleştirmek için bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum."