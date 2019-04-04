Çankırı Belediyesinde devir teslim töreni

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da MHP'den Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan İsmail Hakkı Esen göreve başladı.

Esen, ilk olarak Çankırı adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Harun Akca'dan mazbatasını aldı.

Devir teslim töreni için Çankırı Belediyesine giden Esen, burada çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Belediye önünde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Esen, gönül kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

Bugünün MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Esen, "Bugün öyle bir gün ki tam 22 yıl önce aramızdan ayrılan milliyetçi, ülkücü hareketin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü. Bugün Çankırı Belediyesini, emaneti geri almak bizlere ayrıca gururlandırıyor." dedi.

Seçim sürecinde çok şeyler yaşadıklarını ancak inanç ve duruşlarından taviz vermediklerini belirten Esen, şunları kaydetti:

"Evet zor bir göreve talip olduk, bunun farkındayız ama milliyetçi hareket hep zor görevlere talip olup hep de bu zorlukların üstesinden gelmiştir. Bugün de yüce Allah’ın izni ile sizlerin dua ve destekleri ile bu zorlukların üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Evet tam 15 yıl oldu. Çok bekledik, çok özlemiştik. Geçmiş dönemde Çankırı'mıza hizmet etmiş olan, belediye başkanlarımıza ve personelimize huzurunuzda vermiş oldukları emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Esen ve beraberindekileri makamda karşıladı.

İsmail Hakkı Esen'i tebrik eden ve yeni görevinde başarılar dileyen Boz, başkanlık mührünü teslim etti.