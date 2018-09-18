Çankaya'ya 4 bin metrekare merdivenli yol

ANKARA (AA) - Çankaya'nın yüksek ve eğimli bölgelerinde 4 bin metrekarelik merdivenli yolun yapımı tamamlandı.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde bulunan eğimli yollarda yeni merdivenli yollar yapılıyor, yıpranmış olan eski merdivenli yollar ise tamir ediliyor.

Vatandaşların eğimli yollarda ve yüksek kesimlerde güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri için merdiven basamakları kaymama özelliğiyle bilinen andezit taşlarla, korkuluklar ise paslanmaya karşı özel malzemelerle kaplanıyor.

İlçe sınırları içerisinde 2018 yılına kadar 87 mahalle ve 333 sokakta 80 bin 590 metrekare merdivenli yolu halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, bu yıl ise şu ana kadar 13 mahalle 32 sokakta 4 bin metrekarelik merdivenli yolun yapımını tamamladı. İlçede merdivenli yol yapım çalışmaları sürüyor.



