Çankaya'nın işlek cadde ve sokaklarında yenileme

ANKARA (AA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu yaz Ankara'nın işlek cadde ve sokaklarından Sakarya Caddesi, Yüksel Caddesi ile Karanfil ve Konur sokakların yenileneceğini, buraya yolun düşen Ankaralılar ile esnafın rahat edeceğini bildirdi.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Taşdelen, "Ciddi ölçüde çöküş yaşayan Kızılay'ın yeniden cazibe merkezine dönüşmesi ve kent merkezine yakışır hale getirilmesi için seçimlerden önce çalışma başlattıklarını ve projelendirdiklerini" belirtti.

Esnafın talep ve önerilerini alarak yürüttükleri proje çerçevesinde Mithatpaşa Caddesi girişinden başlayarak metro çıkışına kadar geniş bir alanda çalışma yürüteceklerini bildiren Taşdelen, "Bu yaz Sakarya Caddesi’nden başlayarak Yüksel Caddesi ile Karanfil ve Konur sokakları da yenileyeceğiz." bilgisini paylaştı.

Taşdelen, peyzaj düzenlemeleri doğrultusunda büyük ağaçlar dikeceklerini, süs havuzları yapacaklarını, engelli rampalarını düzenleyeceklerini ve yeni oturma grupları konuşlandıracaklarını, çalışmaların 22.00-06.00 saatleri arasında yürütüleceğini kaydetti.



