Çankaya'da kurban satış yeri başvuruları başlıyor

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesinin Mühye'deki kurban satış alanı için başvurular 28 Haziran-10 Temmuz'da yapılabilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühye'deki kurban satış yerlerinin tahsisine yönelik süreç başlıyor.

Vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Şehit Gönenç Caddesi Maltepe yerleşkesinde bulunan zabıta müdürlüğüne 28 Haziran-10 Temmuz'da dilekçeyle başvuruda bulunacak.

Yer tahsisleri, Zabıta Müdürlüğünde 12 Temmuz Cuma günü noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek. Yedeklerin de belirleneceği kura sonucunda hak kazananların boş bıraktığı yerlere 16 Temmuz'da yerleştirme yapılacak.



Belediye, satış alanında daha iyi hizmet vermek için, Zabıta, Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleriyle koordineli çalışma yürütecek.