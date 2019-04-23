Çankaya'da çocuklar tiyatro ile tanıştı

ANKARA (AA) - Çankaya'daki 6 farklı okuldan 100 öğrenci tiyatro ile tanıştı.

Çankaya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla tiyatroda bir araya geldi.

İlçedeki 6 farklı okuldan çoğu daha önce tiyatro ile tanışmamış 100 öğrenci, çocuk tiyatrosunda sahnelenen "Keloğlan" ve "Dr. Sihirbaz" isimli oyunları ilgiyle izledi.

Programa Buhara'nın yanı sıra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümünde okuyan öğrenciler ile Çankaya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanıma Vakfı Sosyal Hizmetler Bölümünde staj yapan öğrenciler de katıldı.



