Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık olacak

ANKARA (AA) - Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü, Sayıştay yazılı sınavı nedeniyle hafta sonu hizmet verecek.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve 28 Nisan Pazar günü Sayıştay yazılı sınavı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkartmak isteyenlere yanında sınava giriş belgesi ile iki adet fotoğraf getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak geçici kimlik belgesi verilmesi için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü 27 Nisan Cumartesi ve 28 Nisan Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır."