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Çankaya Belediyesinden yeni yıl konserleri

- "Hacettepe Trio ve Sanatçı Dostları" Yılmaz Güney Sahnesi'nde, Zafer Mutlu "Yüzyılın Şarkıları" ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 25 Aralık'ta dinleyicilerle buluşacak

Genel 16.12.2019, 15:53
Çankaya Belediyesinden yeni yıl konserleri
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ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi yılbaşı kutlamaları kapsamında iki konser düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hacettepe Trio ve Sanatçı Dostları" Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Yılbaşı Özel Konseri"yle, Zafer Mutlu, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Yüzyılın Şarkıları Konseri"yle 25 Aralık'ta seyircinin karşısında olacak.

Başkentlileri yeni yılın hemen öncesinde klasik müzik ile buluşturacak konserler, saat 19.30'da başlayacak. Ücretsiz konserler için yer fişleri konserlerin yapılacağı merkezlerden alınabilecek.

#Çankaya Belediyesi #Hacettepe Trio ve Sanatçı Dostları Yılbaşı Özel Konseri #yılbaşı #Zafer Mutlu ile Yüzyılın Şarkıları Konseri
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