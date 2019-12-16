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Çankaya Belediyesinden yeni yıl konserleri
- "Hacettepe Trio ve Sanatçı Dostları" Yılmaz Güney Sahnesi'nde, Zafer Mutlu "Yüzyılın Şarkıları" ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 25 Aralık'ta dinleyicilerle buluşacak
Genel 16.12.2019, 15:53
ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi yılbaşı kutlamaları kapsamında iki konser düzenleyecek.
Başkentlileri yeni yılın hemen öncesinde klasik müzik ile buluşturacak konserler, saat 19.30'da başlayacak. Ücretsiz konserler için yer fişleri konserlerin yapılacağı merkezlerden alınabilecek.
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