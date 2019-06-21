Çankaya Belediyesinden Muzaffer Amcaya yardım eli

ANKARA (AA) -, Evciler Köyü'nd tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Muzaffer Akkoç'un evinin önüneyaptı.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Evciler Köyü Muhtarı İhsan Parabakan'ın talebi üzerine sağlık sorunları nedeniyle 8 ay önce bir bacağını kaybeden ve bu zamandan sonra tekerlekli sandalye ile yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Akkoç'un evine rahatça girip çıkabilmesi için engelli rampası yapıldığı bildirildi.