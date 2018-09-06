Çankaya Belediyesinden gıda yardımı

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesinin yürüttüğü gıda yardımı çalışmaları kapsamında, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için 15 bin gıda kolisinin dağıtımına başlandı.

Çankaya Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki muhtarlar aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak erzak kolisi dağıtımının başladığı belirtildi.

İlk gün Boztepe Mahallesi'ndeki 100 aileye erzak dağıtımının yapıldığını belirten belediye yetkilileri, ay sonuna kadar ise bin aileye yardımların ulaşacağını açıkladı.

Açıklamada, bölge muhtarlıklarından alınan fakirlik belgeleri ile kolilerin imza karşılığında ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildiği belirtildi.



