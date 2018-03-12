Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar Ulusal Kongre Merkezi'ndeki Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) - 2018 fuarının açılış törenine katıldı.

Bakan Canikli, fuar alanında Türk firmalara ait stantlardaki incelemelerinin ardından AA ve TRT muhabirlerine yaptığı açıklamada, Türk savunma firmalarının DIMDEX-2018’e damga vurduğunu söyledi.



Fuarda 33 Türk firmasının standının bulunduğunu vurgulayan Bakan Canikli, "Bu manzara bizim için gurur verici. Bunu fuara katılanlar da takdir ediyor" diye konuştu. Türk savunma sanayisinin geldiği noktaya dikkati çeken Bakan Canikli, bu alanda özel sektörün de önemli ilerlemeler kaydettiğini anlattı.



"Zeytin Dalı Harekatı’nda da büyük oranda yerli ürünler kullanıyoruz, özellikle mühimmat açısından" diyen Canikli, Türk savunma sanayisinin kendi teknolojisini sıfırdan üretebilen bir konuma geldiğini belirtti.



Türk savunma ürünlerine ciddi talebin olduğunu dile getiren Canikli, "Burada sergilenen ürünlerin birçoğu da ihraç edilen ürünler" ifadesini kullandı.



Türk firmalarının savunma sanayisi ürünlerinin uluslararası pazarda yoğun ilgi ve itibar gördüğünü vurgulayan Canikli, dünya genelinde bu alandaki tekel yapının değişmeye başladığını bildirdi. Bu alanda ağırlığın Türkiye başta olmak üzere doğudaki bazı ülkelere yöneldiğini ifade eden Canikli, "Türkiye’nin milli gelirinin artırılması açısından da savunma sanayisi önemli bir rol üstlenmeye başladı" diye konuştu.

70 milyar tutarında 700’e yakın proje

Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 mm Kısa Menzilli Çelik Bilyeli Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) mühimmatının Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılmaya başlandığına yönelik açıklaması hatırlatılarak, “Başka yeni üretilen yerli silah ve mühimmat da harekatta kullanılmaya başlanacak mı” sorusu üzerine Canikli, "Şu anda 70 milyar tutarında 700’e yakın proje yürüyor farklı şirketler tarafından. Bunlar peyderpey tamamlanıyor ve kullanıma veriliyor. Nisan ayı başında birkaç ürünün inşallah son testleri gerçekleştirilecek. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına verilecek, tüm dünyaya da pazarlanmak üzere hazır hale getirilecek." dedi.

Muhabir: Sarp Özer