"Çanakkale'den Afrin'e Şehitlerimiz" etkinliği

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde öğrenciler, "Çanakkale'den Afrin'e Şehitlerimiz" konulu anma programı düzenledi.

Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda öğrenciler, hem 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü’nü andı hem de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

Program kapsamında öğrenciler okulun bahçesinde bayrak gösterisi düzenledi. Öğrenciler, Afrin'de terörle mücadele eden Mehmetçik için bedenleriyle "Afrin" yazdı ve Türk bayrağı oluşturdu.

Öğrencilerin müzik eşliğinde Çanakkale türküsünü seslendirdiği programda katılımcılara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi. Çanakkale'yi anlatan resim serginin de açıldığı programda okul girişinde 15 Temmuz Şehitleri Köşesi oluşturuldu.

Ayrıca Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in de fotoğrafının yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köşesi"nin açılışı Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan tarafından yapıldı.

Öğrencileri ve öğretmenlerini düzenledikleri program için kutlayan Acehan, Çanakkale Savaşı'nın şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından birisi olduğuna söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterilen kahramanlıkların da en az Çanakkale kadar önemli olduğunu vurgulayan Acehan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bu önemli olayları unutmamalılar. Bu yaşananların sürekli hafızada canlı tutulması, gençlerimizde farkındalık yaratabilmesi adına böyle bir köşenin yapılması çok önemli. Allah o geceyi bir daha bizlere yaşatmasın. Şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı bu cennet vatana sahip çıkmak, şüphesiz başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin en önemli vazifesidir. Bu, dün Çanakkale'de bugün Afrin'de olur. Emanete sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun."