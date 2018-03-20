Çanakkale'de Hilal-i Ahmer etkinliği düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Kadın Kolları, "Çanakkale'de Hilal-i Ahmer" etkinliği düzenledi.

Kızılay'ın Çanakkale Savaşları'nda üstlendiği görev Adalar Migros önünde düzenlenen "Çanakkale'de Hilal-i Ahmer" etkinliği ile canlandırmayla anlatıldı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan'ın da katıldığı etkinlikte, o dönem hemşire ve asker kıyafetli gönüllüler görev aldı.

Çanakkale Zaferi Resim Sergisinin de ilgi gördüğü etkinlikte, katılımcılara, o dönem askerlerin savaş sırasında çoğu zaman tek yiyecek tükettikleri hoşaf ve ekmek ikramı yapıldı.

Etkinlikte, minik Kızılay gönüllüsünce okunan Çanakkale şiiri ve İstiklal Marşı duygu dolu anlar yaşattı.

Kızalay Şube Başkanı Yüksel Girgin, yaptığı açıklamada, "Muazzam bir azmin, inancın ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan Çanakkale Zaferimizde vatanı için mücadele eden askerlerimizin yaşadığı zorlukları anlamaya çalışmak ve yapılan fedakarlıkları tekrar hatırlatmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Tarihe sahip çıkmadan geleceğe sahip çıkamayız" ifadelerini kullandı.