Çanakkale’de Feribot Kuyruğu

Çanakkale Savaşlarının 100. yıldönümünde şehitlikleri ziyaret etmek isteyen vatandaşları taşıyan tur otobüsleri, feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu.Çanakkale - Eceabat iskelesinden, Gelibolu Yarımadası’na geçmek isteyen araçlar, feribot iskelesi içerisinde depolandı. Ancak yoğunluk nedeniyle bir çok otobüs ve küçük araç, alan dışında kaldı. Feribotların sürekli çalışmasına rağmen oluşan araç kuyruğundan şehir trafiği de olumsuz etkilendi. Trafik polisleri, İskele meydanında feribot sırası bekleyen araçların kent trafiğine engel olmaması için çaba sarf etti.