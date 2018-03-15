Çanakkale ve şehitler için fener alayı düzenlenecek

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla fener alayı düzenleneceğini belirterek, tüm Kırıkkalelileri fener alayına davet etti.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla 18 Mart Pazar günü fener alayı düzenleyeceklerin belirtti.

Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen fener alayının saat 19.00'da Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndan başlayıp Atatürk Bulvarı, Ankara ve Zafer caddeleri güzergahında devam edeceğini anlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğin gösterildiği fener alayı yürüyüşüne mehter takımımız eşlik edecek. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz fener alayı yürüyüşümüzün bu yıl dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan fener alayı yürüyüşüne bütün Kırıkkaleli hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anarak gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum."