Çanakkale Şehitleri KKTC'de anıldı

GİRNE (AA) - Girne Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı, Anıtkabir’e konulmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan, Türk ve KKTC bayrağına sarılı toprağı Büyükelçi Kanbay'a sundu. Kanbay da toprağı öpüp başına koyarak teslim aldı.

Ardından Boğaz Şehitliği Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Akıncı, deftere şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz; sizlerin büyük fedakarlıkları sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugünlere ulaşabilmiştir. Pek çoğunuz henüz çok genç yaşında canını feda ederken, bu topraklarda başını eğmeden özgür bir toplum olarak yaşayabilmemizin temellerini attınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu temeller üzerinde demokrasisi ve ekonomisi ile çağdaş bir yapıda gelişimini sürdürmesi ve gençlerimizin gelecek kaygısı içinde olmamasının sağlanması yerine getirilmesi gereken en büyük sorumluluk anlamındadır. Her zaman iki toplumun barış, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasını arzu eden taraf olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hayal kırıklığı yaratan olumsuz tutum ve davranışlarından artık vazgeçmesini istiyoruz. Yapıcı olmayan bu anlayış ciddi bir değişime uğradığı takdirde ancak çözüm için yeni bir umut doğabilecektir. Her durumda Kıbrıs Türk halkının her yönüyle ilerlemesini ve kalkınmasını sağlayarak olası gelişmelerde tümüyle kapıları kapatmadan geleceğe yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bizi bugünlere ulaştıran siz aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Daha sonra anıt özel defterini imzalayan Büyükelçi Derya Kanbay da günün anısına deftere şu notu düştü:

“ Aziz şehitlerimiz; ulusumuzun uyanışının ve yeniden doğuşunun sembolü olan Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünü andığımız bu önemli günde manevi huzurunuzdayız. Çanakkale’de kazanılmış büyük zafer, bağımsızlık mücadelesi veren bir milletin milli birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmış, Kurtuluş Savaşı’nın kıvılcımını ateşlemiştir. Türk ulusunun haklarının korunması ve yüceltilmesi adına yaptığınız fedakarlıkların yolumuza ışık tuttuğu ve en değerli mirasımız olan Cumhuriyet ve demokrasimizin bekası için çalışmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, Kıbrıs Türk mücahitlerini, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın dünyanın dört bir yanında meydana gelen terör saldırılarında şehit edilmiş değerli mensuplarını saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.”

Muhabir: Murat Demirci