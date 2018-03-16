Çanakkale şehitleri anıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinler düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin kongre ve kültür merkezinde düzenlenen program, sergi açılışıyla başladı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, açılışta yaptığı konuşmada, Çanakkale'deki şehitler sayesinde hür bir ülkede yaşandığını belirterek, "Çanakkale'de her anlamda ciddi bir kayıp yaşayarak pek çok şehit verdik. Ancak Çanakkale, bu milletin yeniden toparlanmasına, küllerinden tekrar dirilmesine, Anadolu toprakları üzerinde bağımsız bir Cumhuriyet kurulmasını sağlayacak olan askeri kadroların tanınmasına da vesile olmuştur." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan da programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından, Türk Halk Müziği Konseri'nde Çanakkale ezgileri seslendirildi.

Programa, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.