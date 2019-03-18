Çanakkale şehitleri anıldı

ANKARA (AA) - Çanakkale şehitleri, Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümünde Beypazarı ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Resmi tören Atatürk Anıtı'na Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın, çelenk bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Heyet daha sonra, şehitlik ziyaretinde bulunarak burada Aşr-ı Şerif okuyarak, şehitler için dua etti.

Kutlamalar çerçevesinde, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Gazi Gündüzalp Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen törende ise slayt gösterisi, öğrencilerin hazırladığı piyes, koro solo türküler, Çanakkale Savaşı Oratoryosu sahne aldı.

İlçe müftülüğü tarafından organize edilen Mevlidi Şerif’te Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler için Mevlidi Şerif okundu, ilçe müftüsü Abdulmuttalip Pese'nin yaptığı dua ile tüm şehitler için dua edildi.

Tarihi Kurşunlu Camisi'nde de olunan Mevlidi Şerifin ardından Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, programlara katılan şehit ailelerine tarihi Taş mektepte öğle yemeği verdi.

Düzenlenen Programlara Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Jandarma Komutanı Üsteğmen Şeref Kutu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, AKP ve MHP ilçe başkanları ile şehit aileleri katıldı.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programının ardından çıkışta gelenlere Çanakkale'de savaşan askerlerin karavana yemeği olan kuru ekmek ve hoşaf ikram edildi.