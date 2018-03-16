"Çanakkale Ruhunu Anlamak ve Yaşatmak" konferansı

NEVŞEHİR(AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde "Çanakkale Ruhunu Anlamak ve Yaşatma" konulu konferans düzenlendi.

Tarih ve kültür topluluğu tarafından üniversitenin kültür ve kongre merkezinde düzenlenen konferansta konuşan topluluğun akademik danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Saraç, Çanakkaleyi Çanakkale yapanın, gelenleri karşılayan asil ruh olduğunu söyledi.

İnancın, imanın ve azmin karşısında düşmanın yenik düştüğünü belirten Saraç, "O öyle bir ruhtur ki 'Ben esir yaşamaktansa, özgür ölmeyi yeğlerim' diyen insanların ruhudur. Çanakkale öyle bir yer ki yokluk varlığı yenmiştir. Maneviyat maddiyatı yenmiştir. Esaretin zinciri kırılmıştır." diye konuştu.

Konferans sonunda sahne alan tarih bölümü öğrencileri, şiir dinletisi ve seslendirdikleri Çanakkale türküleri ile katılımcılara ve gençlere Çanakkale ruhunu yaşattı.