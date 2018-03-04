KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Bahadır Özkan, Türk, Kürt, Laz, Çerkez tek yumruk halinde Çanakkale ruhu ile teröristlere karşı savaştıklarını söyledi.

Özkan, Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Kayseri'deki babaevine getirildi.

İzmir Bornova'dan geçici görevle Afrin'e gönderildiğini belirten Özkan, sağlık durumunun iyi olduğunu ve iyileşince silah arkadaşlarının yanına dönmek istediğini aktardı.

Özkan, Afrin'deki mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çanakkale ruhu ile savaşıyoruz. Savaştığımız unsur ise bir amacı, bir hedefi olmayan, neye hizmet ettiğini bile bilmeyen, kendi yaptıkları kimyasallarla (uyuşturucu) ayakta durmaya çalışan kalitesiz hainler. Onların arkasında kim olursa olsun, bu mücadeleden geri durmayacağız. Milletçe bir mücadelenin içerisindeyiz. Sadece askeri, emniyet teşkilatıyla değil, 7'den 70'e Ayşe nineden küçük öğrenci kardeşlerimize kadar herkes tek yumruk şeklinde. Gücümüzün yettiği kadarıyla, vatanımızın milletimizin bekası için dedelerimiz 100 yıl önce ne yaptıysa biz de bugün aynı şekilde canımızla, kanımızla bu kutlu mücadeledeyiz."

- "Arkadaşlarımızı cennete yolladık, biz de o kutlu yola talibiz"

"Bize üşümeyelim diye içlik ören ninelerimize, elinden gelen her şeyi yapan kadınlarımıza, amcalarımıza ve milletimize Allah zeval vermesin." diyen Özkan, boynundaki cevşeni İzmir Kemal Paşa Atatürk İlkokul öğrencilerinin mektuplarla birlikte gönderdiğini söyledi.

Özkan, şehit ve gazi olmanın kendilerine ayrı bir gurur verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Asker arkadaşlarım sonuna kadar savaşacaklar. Herkes bir düğün nidasıyla orada. Şehit silah arkadaşlarımın ailelerinin ellerinden öpüyorum. Onlarla omuz omuza olmaktan son nefesime kadar gurur duyacağım. Bizim her zaman başımız dik, alnımız açık."

"Can da kan da versek bayrağımız için sonuna kadar savaşacağız." diyen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ilaçla, hapla değil, yüreğimizdeki iman gücüyle, vatan sevgisiyle savaşıyoruz. Milletçe savaşıyoruz, milletimizin desteğiyle oradayız. O çakallar bizimle kendilerini kıyaslayamaz. Onların maşaları da bize diz çöktüremez. Baş veririz, baş eğmeyiz. Dedelerimizden beri bu böyledir. Askerlerimizi de kimse merak etmesin. Şehit olan arkadaşlarımızı cennete yolladık, biz de o kutlu yola talibiz. Evelallah bu kutlu mücadeleden zaferle döneceğiz."

Türkiye'nin teröristlere karşı bir bütün olarak mücadele verdiğinin altını çizen Özkan, bu mücadeleye destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz tek yumruk halindeyiz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, dedelerimiz nasıl omuz omuza Çanakkale'de savaştıysa biz de şu anda Afrin'de, El Bab'da, her türlü yerde başımız dik, alnımız açık aslanlar gibi savaşacağız." dedi.