Çanakkale Ruhu Dijital Mecraya Taşınıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Zaferi’nin ruhunun günümüz teknolojisiyle dijital mecralardan gençlere ulaştırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı dolayısıyla geliştirilen projeler arasında 3 boyutlu mobil savaş oyununun yanı sıra, şehit Teğmen İbrahim Naci’nin günlüğüne ilişkin kısa videolar, sporcuların harbi elektronik kitap çalışması, Anzak mektupları ile ilgili kısa video çalışmaları yer alıyor. Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Teğmen İbrahim Naci’nin İstanbul’dan başlayan ve Gelibolu Kerevizdere’de sona eren anıları video haline getirilerek seslendirildi. Şehit teğmenin 29 gün boyunca Osmanlıca olarak anılarını yazdığı günlük, teğmenin şehit olmasından 98 yıl sonra akrabası tarafından milli bir koleksiyonere teslim edildi ve daha sonra da kitap olarak yayımlandı.Proje kapsamında Teğmen Naci’nin günlüğü, her gün kısa bir video olacak şekilde seslendirildi ve günlükte anlatılanların canlandırılması için görseller ve ses efektlerinden oluşan video prodüksiyonları hazırlandı. Bu çalışmayla gençlerin genç yaşta şehit olan, Çanakkale Savaşı’nın zorluklarını çok genç yaşta yaşayan ecdadının anlattıklarını görerek, duyarak ve hissederek tarihi öğrenmesi amaçlanıyor. İlk bölümü yayınlanan serinin hazırlanmış olan 5 bölümü bu hafta içerisinde video izleme sitelerinden yayınlanacak. Diğer kalan bölümlerin yayın tarihleri sosyal medya hesaplarından duyurulacak.SPORCULAR ANISINA DİJİTAL KİTAP HAZIRLANIYORProje kapsamında ayrıca, Balkan Harbi öncesinde başlayan ve Cumhuriyetin kurulmasına kadar geçen süre içerisinde Çanakkale, Balkan, Kafkasya cephelerinde savaşan sporcuların anısına yaşadıklarını anlatan dijital bir kitap hazırlanıyor. Dönemin sporcularının hatıratlarından derlenen bilgilerle hazırlanacak kitapta savaş şartlarındaki sporcuların ruh hali üzerinden dönemin gerçekleri gençlerimize aktarılmaya çalışılacak.ANZAK ASKERLERİNİN ANILARI ÖZEL EFEKT VE GÖRSELLERLE CANLANDIRILIYORProje ile ilgili bir diğer çalışmada ise, Çanakkale Savaşı’na tek taraflı bakmadan yaşanan cihan harbinin insani yönünü vurgulamak amacıyla Anzak askerlerine ait mektup ve günlükleri özel ses efektleri ve görsellerle canlandırılarak video görüntüleri hazırlanıyor. Savaş süresince ateşkes anlarında yaşananlar, dönemden kalan mektup ve günlüklerde detaylı olarak anlatılacak. Çalışma ile etkileyici görsellerin derlenmesi ve ses efektleri eşliğinde mektupların seslendirilmesi ile savaşın diğer tarafında yaşananların anlatılması hedefleniyor.