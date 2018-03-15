"Çanakkale Platosu"nda direniş öyküsü yeniden canlandırılıyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla kurulan ve direniş öyküsünü anlatan "1915'ten 2018'e Diriliş Platosu" ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünya tarihinin seyrini değiştiren ve Türk askerlerinin yedi düvele karşı savaşarak elde ettiği 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla ilçede özel bir etkinliğe imza atıldı.

Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'na kurulan "1915'ten 2018'e Diriliş Platosu"nda, o günlerin daha iyi anlatılması için toprakla cepheler, çadırlar, siperler yapıldı.

Savaş dönemini yansıtan kostüm ve silahların kullanıldığı platoda; karargah çadırları, sıhhiye çadırı ile döneme ilişkin silah ve mühimmatlardan oluşan müze çadır bulunuyor.

Tiyatro oyuncuları tarafından her gün 4 seans olarak aralarında 6 metrelik mesafe bulunan siperlerde düşman kuvvetlerle yaşanan savaş canlandırıyor. Oyunda temsili olarak toplar, tüfekler ve atlı süvariler de yer alıyor.

Çanakkale türkülerinin ve şiirlerin seslendirildiği programı izleyenler, hem o zor günlerin acısını yüreğinde hissediyor hem de kahramanca mücadelenin haklı gururunu yaşıyor.

Plato içindeki cepheler arasında dolaşan her yaş grubundan binlerce kişi, tiyatro oyunuyla geçmişe giderek adeta o günleri yaşıyor. Özellikle Mehmetçiğin düşmanla girdiği çatışma sahneleri, vatandaşlarda duygu yoğunluğuna neden oluyor.



İlçe sakinlerinin beğenisine toplayan plato, özellikle tiyatro oyunlarının sahnelendiği saatler olan 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00'de alan dolup taşıyor. Çocuklar, Çanakkale Anıtı ve kumdan cepheler önünde bol bol fotoğraf çektiriyor.

Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda 18 Mart'a kadar açık kalacak platoda, saat 11.00'den 17.00'ye kadar Çanakkale şiir ve türkü dinletisi ile Çanakkale ve 15 Temmuz skeçleri gösterisi olacak.



- "Çanakkale'yi Bağcılar'a getirelim istedik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaşanan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşların platoya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çağırıcı, "Belediye olarak Çanakkale'yi Bağcılar'a getirelim istedik. Özellikle genç nesillerimizin tarihi iyi anlaması amacıyla canlandırmalar yapıyoruz. İlk günden bu yana hemşehrilerimiz Çanakkale Platomuza yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi ve alaka onların Çanakkale ruhunu taşıdığını gösteriyor. Sadece ilçemizden değil, her yerden vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.