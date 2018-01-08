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Çanakkale Müze Tırı Kahramankazan'da

ANKARA (AA) - 1915 Çanakkale Şehitleri Müzesi Vakfı’nın gezici müze haline getirdiği Çanakkale Şehitleri Müzesi Gezici Tırı, Kahramankazan'ı ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Şahin Ortaokulu’na gelen müze tır, törenle karşılandı....

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:05
Çanakkale Müze Tırı Kahramankazan'da
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ANKARA (AA) - 1915 Çanakkale Şehitleri Müzesi Vakfı’nın gezici müze haline getirdiği Çanakkale Şehitleri Müzesi Gezici Tırı, Kahramankazan'ı ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Şahin Ortaokulu’na gelen müze tır, törenle karşılandı. Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek ve ilçe protokolünün de katıldığı törene öğrenciler ve veliler ilgi gösterdi.

Şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı. Program kapsamında Çanakkale Savaşı ruhunu yaşatmak için veliler tarafından yapılan üzüm hoşafı ve helva katılımcılara dağıtıldı.

Ayrıca, programa katılanlara onur beratı ve Çanakkale Zaferi rozeti hediye edildi.


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