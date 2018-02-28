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Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir'de şiddetli yağış

- Kuvvetli sağanak nedeniyle üç kentte bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar meydana geldi

28 Şubat 2018 Çarşamba 15:49
Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir'de şiddetli yağış
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BURSA (AA) - Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir'de etkili olan kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Körüktaşı ve Koçeli köylerinde bazı evleri su bastı, 6 küçükbaş hayvan telef oldu, bir köprünün menfezinde çatlak meydana geldi.

Koçeli köyü muhtarı Sezai Çabuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmur sularının köylerini etkilediğini belirterek hasar tespit çalışmasına başladıklarını söyledi.

Körüktaşı muhtarı Bahadır Gönüllü de şiddetli sağanak dolayısıyla 6 evi su bastığını aktardı.

Kütahya ve Eskişehir'de de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Bölgede öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar da yaşamı olumsuz etkiledi.

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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