Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nde tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitlerini anmak amacıyla Dışarı Cami'de program düzenledi.

Sabah namazı öncesi Çanakkale ve şehadet konulu vaaz verildi, ardından katılımcılara yarma çorba ikram edildi.



Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne katılanlar 80 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile Niğde Şehitliğine yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yürüyüşe Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Jandarma ve Garnizon Komutan Albay İdris Tataroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.