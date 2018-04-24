Çanakkale Gezici Müzesi Beyşehir'de

KONYA (AA) - Çanakkale Savaşları’nda kullanılan malzemelerin sergilendiği gezici müze, Beyşehir ilçesine geldi.

Çanakkale Savaşları’nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için Türkiye’yi il il dolaşan ve bugüne kadar gündeme gelmeyen ve bilinmeyen materyalleri ziyaretçilerine sunan Çanakkale Gezici Müzesi, Beyşehir İlçe Belediyesi katkıları ile ilçe merkezine getirilerek ziyarete açıldı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde 30 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan müzenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Çanakkale Gezici Müzeler Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, Gezici Müze’nin 7 yıldan bu yana Türkiye’yi karış karış gezdiğini vurgulayarak, "Niçin dolaşıyor, amacımız nedir? Çanakkale’ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza Çanakkale’yi ve Çanakkale ruhunu anlatabilmektir." diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, ülke tarihinin destanlarla dolu olduğunu, bunlardan en büyük destanın ise Çanakkale destanı olduğunu kaydetti.

Çanakkale’de yaşanılan o ruhun günümüzde de unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizen Özaltun, şöyle konuştu:

"Bu müze uygulaması ise gerçekten çok harika olmuş. Çanakkale sizlerin ayağına gelmiş. Çanakkale ruhunu görebilme adına bu müze işte içeride. Düşünen herkese teşekkür ediyorum. Birlikte gezeceğiz inşallah. Akşehir ve Ilgın’da müzenin gezi rekorları kırdığı belirtildi, inşallah Beyşehir’imizde de bu anlamda rekorlar kıracağımızı umut ediyoruz. Rekora katkı sağlaması amacıyla da Beyşehir Belediyesi olarak bir destek daha vermek istiyoruz. Beyşehir’den müzemizi ziyaret edenler arasında tutulan kayıtlardan yola çıkarak noter huzurunda çekilecek kurada belirlenecek ilk 50 kişiyi hızlı trenle Ankara’ya götürüp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret ettirmek istiyoruz."

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de Çanakkale ruhundan ve Çanakkale savaşlarının tarihçesinden bahsetti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Özaltun, Kaymakam Özdemir ve beraberindeki protokol mensupları ile katılımcılar, Kültür ve Yaşam Merkezi’nde açılan müzeyi ziyaret etti.