"Çanakkale Destanı, Akif ve Türk Gençliği" açık oturumu

KAYSERİ (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri Şubesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde, "Çanakkale Destanı, Akif ve Türk Gençliği" konulu açık oturum yapılacağı bildirildi.

TYB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, oturumda konuşmacı olarak, kentin tanınmış yazar ve şairlerinden Muhsin İlyas Subaşı, Bekir Oğuzbaşaran ve Selim Tunçbilek'in katılacağı belirtildi.

Çanakkale Destanı üzerinden Türk gençliğinin dünü ve bugününe ilişkin düşüncelerin yer alacağı program, 17 Mart Cumartesi günü saat 15.30'da TYB Kayseri Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

TYB Başkanı Selim Tunçbilek, etkinliğe herkesin davetli olduğunu belirtti.