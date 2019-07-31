Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Derinkuyu'da

NEVŞEHİR (AA) - Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı, Derinkuyu ilçesinde halkla buluştu.

Derinkuyu Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı işbirliğiyle kente davet edilen gezici tırdaki müze, Merkez Cumhuriyet Cami önünde ziyaretçilere açıldı.

Açılış törenine, Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Bülent Aksoy, İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Kendir, İlçe Emniyet Amiri Resul Baydemir, Milli Eğitim Şube Müdürü Alaaddin Çakırcı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Sarı, Gençlik ve Spor İlçe Başkanı Barış Turgut, yaz kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakamı Kumcu, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale’yi göremeyen vatandaşlar için müzeyi ilçeye getirdiklerini söyledi.

Kumcu, "Çok zor şartlar altında olunmasına rağmen büyük bir zafer kazanılarak kahraman Türk ordusunun yazdığı Çanakkale destanı, tarihe altın harflerle kazındı. Dönemin en güçlü ordularına sahip işgalci devletlere karşı kazanılmış, 'Çanakkale geçilmez' gerçeğini bir kez daha yazdıran binlerce şehidin kanıyla yazdığı eşsiz bir destan. Düşmanı dize getiren inancın siperleştiği, sonu olmayan bir başlangıcın destanlaştığı bir tarihi, Çanakkale ruhunu İlçemizde yaşatmak, hatırlatmak amacıyla Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımızla bu müzenin ilçemize gelmesini sağladık." dedi.

Çanakkale 1915 Gezici Müzesinde Çanakkale Savaşı’nda kullanılan 4 bin savaş eşyası sergileniyor.

