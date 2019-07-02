Çanak ustası testiden şelale yaptı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde çanak ustası Şaban Topuz, testiden şelale yaptı.

Çanak ustası Şaban Topuz, bir müşterisinin talebi üzerine testilerden şelale yaptı. Şelalenin yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görmesi üzerine testiden şelale üretimine başlayan Topuz, “Müşterimiz burada gezerken testiden şelale gibi bir çalışma yapabilir misiniz dedi. Biz de bu çalışmayı yapalım, yaptıktan sonra size bu çalışmanın resmini atalım, uygun görürseniz yaptığımız testi şelalesini size de veririz dedik. Sonra bu testileri üst üste koyarak farklı çalışmalar yaptık. Tüm bu çalışmaların ardından ortaya güzel bir çalışma çıktı. Bu şelale testiden beş, altı tane daha yaptık. Şimdi müşterilerimizin gelen talepleri bizleri çok sevindirdi. Güzel rakamlara da satışlarını yapıyoruz. Biz de memnunuz, satın alan da memnun. Testi şelalemizi evine koyduğunuz zaman su sesi insanı dinlendiriyor. Artık dere kenarına gitmeye gerek yok. Şelaleyi yanınıza aldığınız zaman dinlenebiliyorsunuz” dedi.

“Testi şelale 350 liradan satılıyor”

Çanak ustası Şaban Topuz, atölyesine gelen turistlerin büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, testi şelalenin 350 liradan satıldığını söyledi. Topuz, “İş yerimize gelen turistler ise çalışmamızı çok beğeniyorlar. Testiyi farklı şekilde yorumladığımızdan dolayı bizi takdir ediyorlar. Güzel bir çalışma yapmışınız diyorlar. Marifet iltifata tabidir. Biz bu şekilde övgüler geldikçe bizim çanaktaki ilerleyişimiz daha da devam edecek. Testi şelalemizi 350 liradan satıyoruz ama yanına teferruat eklediğimiz zaman fiyatı 500 liraya kadar çıkabilir” şeklinde konuştu.