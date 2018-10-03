KIRIKKALE (AA) - Keskin'de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "Çamurlu Eller KOP İle Düşler Kuruyor" atölyesi açıldı.

Eski Kaymakamlık Konağı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Kaymakam Muammer Köken, hedeflerinin kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması noktasında bir farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ise başkanlığın görev sahası içerisinde çalıştıkları 8 il bulunduğunu belirterek, bu illerin her birinde yerelin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda uygulanan farklı alanlarda projelerin olduğunu söyledi.

Kırıkkale'nin 2016 yılında KOP'a dahil edildiğini, bu zamana kadar Kırıkkale'de önemli projeler yürüttüklerini aktaran Bostancı, "Yürütülen projelerden de önemli sonuçlar alıyoruz. 2 yıl içerisinde Kırıkkale'de yürüttüğümüz projelere 12 milyon lira destek vermiş durumdayız. Keskin kadın iş gücü potansiyeli bakımından zengin. Ancak bölgede fırsatlar olmaması nedeniyle bölgede yaşayan kadın nüfusu ilçe ekonomisine yeterli katkıyı sağlamamaktadır. Projeyle birlikte kadınlarımız artık ekonomiye destek olacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve sanat atölyesi gezildi.