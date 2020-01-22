'Çamur kamplarda' yaşayan küçük İsmail: Kahverengiden nefret ediyorum

ANKARA(AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle sığındıkları uygunsuz çadır kentlerde yağmur ve çamurla mücadele eden çocuklar ve ailelerinin yardım bekleyişi sürüyor.

Suriye'de Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırıları sonucu evlerini terk ederek nispeten güvenli bölgelere göç eden siviller, derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İdlib'in kuzey kırsalında, kış aylarının çetin geçtiği Maaburin köyü yakınlara sığınan 350 kişiden oluşan 65 aile yardım bekliyor.

Toprak arazi üzerine kurulan kamptaki aileler, su sızdıran sobasız çadırlarda kalıyor.

Şeyh Mustafa isimli çadır kentin sorumlusu Abdulkadir Annan, yaşadıkları sıkıntıları AA muhabirlerine anlattı.

Annan, Esed rejimi ve destekçilerinin Maarratünuman ilçesine saldırıları nedeniyle evlerini terk ettiklerini dile getirerek, "Bir yerden bir yere göç ederek, en sonunda buraya sığındık. Çamur içindeki bu kampta 65 aile yaşıyor." dedi.

"Çadırlar iki sıra halinde ve arasından bir yol geçiyor. Ancak bu yol, çamur deryası olmuş durumda. Bu yola çakıl taşı serilmesi gerekiyor." diyen Annan, çadır kentin alt yapısının olmadığını vurguladı.

"Çadırların üstüne branda çekilirse sızan yağmur azalabilir"

Annan, "Bir insan hasta olsa veya kalp krizi geçirse, kampın diğer tarafındaki ana yola çıkarılana kadar, hayatını kaybedebilir." diye konuştu ve şöyle devam etti:

"Gördüğünüz gibi bu çadırlar kış için uygun değil. Kesinlikle değiştirilmesi veya üstlerine branda çekilmesi gerekiyor. Böylece çocukların üzerine sızan yağmur damlaları biraz olsun azalır. Çadır kentte kadın ve erkekler için müşterek çadır tuvaletler var. Ayrı tuvaletler ve su depoları lazım."

"Tek isteğimiz evimize geri dönmek"

12 yaşındaki İsmail Adnan da, "Kahverengiden nefret ediyorum. Yağmur yağdığında her yer çamur oluyor. Çadır ve yolların çamurdan temizlenmesini istiyoruz." dedi.

Adnan, çadırlar su sızdırdığı için zor durumda olduklarını vurgulayarak, "Köylerimize dönmemiz en güzeli. Tek isteğimiz evimize geri dönmek. Bunun için de saldırıların durması gerekiyor. Evlerimiz bu çadırlardan kat kat güzel." diye konuştu.