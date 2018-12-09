Cammu Keşmir'de çatışmalar

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Hint güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada üç direnişçi öldü, bir asker yaralandı.

Hint milis sözcüsü Sanjay Sharma, yaptığı açıklamada, başkent Srinagar'ın kenar mahallelerinden birinde, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan silahlı çatışmada üç direnişçinin ölü olarak ele geçirildiğini, bir askerin yaralandığını bildirdi.

Cumartesi günü gelen ihbar üzerine mahalleye baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin direnişçilerle 18 saat çatıştığı belirtildi.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin çatışma sırasında mahalledeki 5 evi patlayıcılarla imha ettiğini kaydetti.

Çatışma, çevrede protestolara yol açarken, polis, taş atan kalabalığı, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla dağıttı.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

Güvenlik güçleri ile Hizbul Mücahidin arasında 8 Temmuz 2016'da çıkan çatışmada, örgütün üst düzey üyelerinden Burhan Wani'nin öldürülmesinden sonra on binlerce kişi sokaklara dökülmüş ve protestolar sırasında 63 kişi hayatını kaybetmişti. Wani'nin ölümünün akabindeki 7 ayda, 782'si gözünden olmak üzere 6 binden fazla kişinin bilye atarlarla yaralandığı kaydedildi.