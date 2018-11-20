Cammu Keşmir'de çatışma

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada dört direnişçi ve bir Hint askeri öldü.

Ordu sözcüsü Rajesh Kalia, emniyet güçlerinin, ihbar üzerine Shopian bölgesine bağlı Nadimarg köyünde başlattığı operasyon sırasında çıkan çatışmada dört direnişçinin öldüğünü belirtti.

Çatışmada bir Hint askerinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kalia, iki askerin de yaralandığını açıkladı.

Yöre halkı, askerlerin, direnişçilerin saklandığı ileri sürülen bir evi patlayıcılarla infilak ettirdiğini söyledi.

Direnişçilerin öldüğünün duyulması üzerine, yüzlerce köylü Hindistan yönetimi karşıtı gösteri düzenledi.

Göstericilerin emniyet güçlerine taş attığını ileri süren polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve bile atarlarla müdahale etti.

Polisin göstericilere müdahalesi sonucu en az dört kadın yaralandı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.