Çamlıca'da kurs ve zabıta noktası açılışı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) ile Zabıta Noktası'nın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çamlıca Mahallesi'nde iki güzel açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yenimahalle'nin, kültür, sanat, spor ve eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerle örnek olduğunu ifade eden Yaşar, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

YENİMEK'in sadece bir kurs merkezi olmadığını belirten Yaşar, burasının aynı zamanda bir hobi merkezi olduğunu ve merkezle birlik, beraberlik ve geleneklerin yaşatılacağını da aktardı.

Yaşar, merkezde bu yıl hedeflerinin 25 bin kursiyere ulaşmak olduğunu belirtti.

Açılışların ardından mahallelilere aşure ikram edildi.