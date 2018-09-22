Camını kırdıkları otomobilden 32 bin lira çaldılar

KONYA (AA) - Konya'da park halindeki otomobilden 32 bin 500 lira çalan motosikletli 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Bir banka şubesinden 32 bin 500 lira çeken Halil Hekimoğlu, 42 KM 279 plakalı otomobiline binip merkez Karatay ilçesi BÜSAN Sanayi Sitesi'ne gitti.

Makine parçası almak için aracını bir iş yerinin önüne park edip ayrılan Hekimoğlu, bir süre sonra otomobilinin yanına geldiğinde camın kırık olduğunu gördü.

Paranın bıraktığı yerde olmadığını fark eden Hekimoğlu, hemen polisi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yakınlardaki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, N.P. (19), B.Ö. (16) ve U.C.K'yi (14) Galericiler Sitesi içinde, çaldıkları paralarla yakaladı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Araçtan çalınan 32 bin 500 lira ise polis ekipleri tarafından Halil Hekimoğlu'na teslim edildi.