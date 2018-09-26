Camilerin fiziki yapısı uluslararası sempozyumda ele alınacak

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığı ile İnönü Üniversitesi öncülüğünde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla düzenlenecek, "Uluslararası Cami Sempozyumu"nda, camilerin fiziki yapısı, din ve eğitim hizmetleri ile toplum yapısındaki yeri gibi konular değerlendirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenecek, Filistin, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ'dan müftülerin de katılacağı sempozyum, Malatya Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Camilerin sosyo-kültürel ve mimari açıdan incelenerek, sunumların ve tartışmaların yapılacağı sempozyumda, "Dinlerde Mukaddes Mekan Kültürü", "Bütün Yönleriyle Mekke ve Medine'de Mescitler", "Cami Musikisi", "Vakıf-Cami Münasebeti, Finansman ve Tüzel Kişilikler", "Tevhid İnancından Tevhid Toplumuna Camiler", "Medrese-Cami Münasebeti", "Ferdi ve Toplumsal Hayatın Manevi Mimarı Camiler", "Cami Mimarisi", "Cami ve Engelliler", "Cami ve Kadın", "Cami Mimarisinin Estetiği" başlıkları, bütün yönleriyle ele alınıp tartışılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerin fiziki yapısının ana gündem maddesi olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca daha önce "Kur'an için yok engel, yeter ki sen gel" sloganıyla bütün engelli vatandaşların Kur'an kurslarına davet edildiğini anımsatan Albayrak, "Şimdi ise Allah'a kullukta, ibadette engel yok. Ortopedik, fiziki, görme ve işitme engelli bir kardeşimiz camiye geldiğinde, ibadete ve Allah'ın huzuruna yöneldiğinde, vazifemiz onu o mabetle buluşturmak." diye konuştu.

- "Sandalyeyle gelenlerin dışarıda kalmasını istemiyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde engelli vatandaşlara yönelik eğitimlerin verildiğine işaret eden Albayrak, görme engellilere Braille alfabesiyle din eğitimi verildiğini, cuma hutbesinin camiler ve Diyanet TV'de işitme engelli vatandaşlarla paylaşıldığını hatırlattı.

Ülke genelinde camilerin yaklaşık dörtte ikisinin fiziki engellerinin giderildiğini anlatan Albayrak, şu bilgileri verdi:

"Tabii bu konuda ecdadı iyi örnek almamız lazım. Sultanahmet, Fatih, Selimiye camilerinin her birinin ulaşım noktası çok kolaydı. Şu anda çok basit bir rampayla vatandaşımız içeri giriyor. Sandalyeyle camiye gelmek isteyen kardeşimizin de dışarıda kalmasını istemiyoruz. Mutlaka gelebileceği en iç noktaya kadar arabasıyla gelip, orada ibadet yapmasını istiyoruz. Bu bizim bir hedefimiz. Camilerimizin hepsini Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda tekrar gündem konusu ediyoruz. Hedef yüzde 100, her camide engelli kardeşlerimiz rahatlıkla ibadet yapabilsin."

Albayrak, sempozyumda Diyanet İşler Başkanlığı yetkilileri tarafından dört tebliğin sunulacağını ifade ederek, "Cami, caminin fiziki yapısı, din hizmetleri, eğitim hizmetleri, caminin hayatın ve toplumun merkezinde olması gibi konular konuşulacak. Güzel sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.