Camilerde ramazan temizliği

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi yaklaşan ramazan ayı öncesinde kentteki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rifat Özkan, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle camilerde temizlik yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Belediye ekipleri Özkan'ın talimatıyla kent genelindeki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Özkan da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatandaşların ramazan ayında rahat, huzurlu ve daha temiz bir ortamda ibadetlerini yapmaları için temizlik çalışması başlattıklarını belirtti.

Özel solüsyonlar ve makinelerle camilerin titizlikle temizlendiğini dile getiren Özkan, "Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerimizde başlattığımız temizlik çalışması personellerimiz tarafından özenle devam ediyor. İbadetlerin daha temiz, nezih ve hijyenik bir ortamda gerçekleşmesi için inşallah elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.