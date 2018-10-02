Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor

KARAMAN (AA) - Karaman İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Zeyve Sultan Cami Kur'an Kursu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kısa süre önce hizmete açılan Zeyve Sultan Camisi Kur'an Kursu'nun yapımına katkıda bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a ve hayırsever vatandaşlara plaket sunuldu.

Aşure ikramı ile sona eren programa, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er ve vatandaşlar katıldı.