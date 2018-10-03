Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezinin konferans salonunda yapılan etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, farkındalık oluşturmak ve görevlilerini motive etmek amacıyla bu yılki temanın Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler olarak belirlendiğini söyledi.

Mescit ve camilerin İslam'da önemli bir yeri bulunduğunu ve Allah'ın evi olarak kabul edildiğini dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:

"Aramızda 'Anneler Günü, Babalar Günü bizde var mıydı?' diye düşünenler olabilir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bırakın haftayı Cenab-ı Allah ayları bile tespit edip, şereflendirip bizlere her yıl kutlatıyor. Dolayısıyla Camiler ve Din Görevlileri Haftamızı da bence abes görmeyelim. İnşallah bu sene ve bundan sonraki senelerde bu konularda farkındalık oluşturarak çok kıymetli programlarla değerlendirebilirsek çok faydalara vesile olacağını düşünüyorum. Camiler dediğimizde sadece burada anlaşılan cami değildir. Cami bize Kabe'yi, Mescid-i Nebi'yi, Mescid-i Aksa'yı hatırlatıyor. Din görevlileri denildiğinde ise o ayrı bir şeref ve ayrı bir sorumluluktur."

Programda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, Camiler ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler konulu konferans verdi.

Konferansın ardından şehit ve ebediyete intikal etmiş din görevlileri ruhuna yapılan hatimlerin duası yapıldı.

Programa Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.