Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce bir otelde yapılan programda, Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından yemek ikramında bulunuldu.

Programa, Kızılcahamam İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanımız Muhittin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Diyanet İşleri Daire Başkanı Nazif Fethi Yalçınkaya, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Jandarma Komutanı Kadir Bilgi ve din görevlileri katıldı.

Programda Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, yaptığı konuşmada, din görevlilerinin, hayatın her safhasında yanı başlarında olduğunu söyledi.

Belediye olarak din görevlilerinin çalışmalarında destek olmaya gayret ettiklerini belirten Güney, şunları kaydetti:

"Mahallede Temizlik Var' projemiz ile tüm mahallelerimizdeki camilerimize ulaştık. İlçemizdeki Kur'an kurslarımızdaki hocalarımızın ve öğrencilerimizin taleplerine her zaman çözüm üretmeye gayret ettik. Kurslarımıza otobüs desteği sağladık. Yine kurslarımızda gerekli olan tadilat, onarım gibi işlerde yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonra da her zaman siz değerli din görevlilerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Düzenlenen bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, camiler ve din görevlileri haftanızı tebrik ediyorum."

İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız da din görevlilerinin haftasını kutlayarak camilere yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Güney'e teşekkür etti.

Programda Hacı Hüseyin Aydın'a plaket takdim edildi, il genelinde yapılan ezan okuma, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve dini bilgiler yarışmalarında dereceye giren din görevlilerine hediyeler verildi.



