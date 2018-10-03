Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor.

Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda hafta kapsamında ilçede görev yapan din görevlilerine verilen yemekte konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ülke olarak zor günlerden geçtikleri bugünlerde din görevlilerinin yöneticiler olarak kendilerine verdiği dua gücü desteğinin önemine dikkati çekti, bu güçle hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Beyşehir Belediyesi olarak ilçede bulunan camilerle ilgili olarak din görevlilerinden ve mahalle muhtarlarından gelen talepleri geri çevirmediklerinin altını çizen Özaltun, "Kurum olarak, bir bakıyorsunuz bir camimizin bahçesinde peyzaj mimari noktasında düzenlemeler yaparken, bir başka camimizin minaresinin yapımına destek veriyoruz. Cami bahçelerimize ibadet için gelen hemşehrilerimizin istifadesi için bugüne kadar çok sayıda bank ve kamelya yerleştirdik. Camilerimizde vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için mesai yapan ekiplerimiz, bu çalışmaları artık rutin hale getirdi." dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise din görevlilerinin haftasını kutlarken, camilerin önemine dikkat çekti, İslam dininde en önemli rol oynayan yapılar olduğunu dile getirdi.



İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu da Beyşehir Müftülüğü olarak son bir yıl içerisinde ilçe genelinde yürüttükleri faaliyet ve çalışmalara değindi, camilere verilen destek ve katkılardan dolayı ilçe yöneticilerine teşekkür etti.

