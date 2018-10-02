Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Aktaş'ı, Müftülük binası girişinde İl Müftüsü Yakup Öztürk ve müftülük personeli karşıladı.

Ziyarette, Vali Aktaş'a hafta boyunca yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi veren Öztürk, "Camiler ve din hizmetine adanmış ömürler teması ile kutlanacak olan hafta, toplumda ve özellikle gençler üzerinde farkındalık oluşturulması noktasında önem taşıyor. Bu kapsamda dikkat çekecek çalışmalar yapacağız." dedi.

Öztürk, toplumu yönlendiren ve topluma rehber olan din görevlilerinin bu hafta vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade etti.

Aktaş ise konuşmasında tüm din görevlilerinin haftasını kutladığını belirtti.

