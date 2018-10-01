NİĞDE (AA) - Niğde İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenledi.

Niğde Müftüsü Aladdin Gürpınar, Polisevi'nde düzenlenen programda, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu seneki temasının "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olduğunu söyledi.

Kentte son 5 yılda cami ve Kur'an kursu ihtiyacını gidermek için çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Din görevliliği göründüğü kadar kolay basit iş değildir. Çok ağır bir vazifedir, çok büyük emaneti omuzlara yüklemek demektir. Camide imam olmak mihrapta peygamber efendimizi temsil etmek demektir. O'nun yerinde namaz kıldırmak, O'nun tevdi ettiği mesajları insanlık alemiyle paylaşmak demektir. Camide hutbe okuyan imam, bir yandan devletin otoritesini temsil eden bir anlayış ile o kararları, insanlara tevdi eder, diğer yandan ilmi, irfanı, hikmeti insanlara anlatır."