KONYA (AA) - Seydişehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kızılay Düğün Salonu'nda İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilciliğinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra proğram Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sürdü.

Programda konuşan Seydişehir Müftüsü Adem Bebek İslam toplumunda namazın ve camilerin önemini anlattı.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı

