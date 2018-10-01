KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaman, ziyaretinde 1-7 Ekim arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, haftanın temasının "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olduğunu belirterek, camilerin toplumun hayatında çok önemli olduğunu aktardı.

Kırşehir'de verimli bir hafta geçirilmesini dileyen Vali Akın, "Camilerimiz toplumumuz için önemli mekanlardır. Toplum hayatında önemli yeri olan ve toplumumuza manevi anlamda olumlu etkiler bırakan camileri diri ve canlı tutan bütün din görevlilerimizin haftasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Arslantürk'ün de yer aldığı ziyarette, Müftü Yaman hafta kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında detaylı bilgi verdi.







